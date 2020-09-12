Протестный центр ЯНАО тормозит явку на выборах

В голосовании приняли участие 149 тысяч ямальских избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На данный момент явка избирателей на выборах в ЯНАО составляет 39,9%. Об этом URA.RU сообщили в ямальском избиркоме. Самую низкую активность показывают жители Ноябрьска, который считается главным протестным центром региона.

«На 14.00 электоральная активность составила 39,9%. Уже проголосовали 149 616 ямальцев. Самыми активными являются Красноселькупский и Ямальский районы, где на участках уже побывали свыше 63% избирателей», — заявил зампредседателя избиркома ЯНАО Игорь Горелик. Аутсайдерами в течение последних часов остаются Новый Уренгой (38,03%), Муравленко (30,23%) и Ноябрьск (29,1%). Среди городов самую высокую активность показывает Салехард, где на участки пришли 46,21% избирателей.

В избиркоме надеются, что под вечер явка вырастет в муниципалитетах, где сегодня отмечают дни рождения городов и поселений. Торжества проходят в Харпе, Лабытнанги, селе Мужи и Салехарде. После окончания праздничных мероприятий на участках ожидают приток избирателей.

Ранее избирком отчитался, что на 12:00 13 сентября явка составляла 36,79%. Ниже всего явка на западе ЯНАО, который традиционно отличается оппозиционной активностью. Опрошенные URA.RU политологи предсказывали непростой ход выборов в Ноябрьске и Новом Уренгое. Также эксперты говорили, что в выходные, 12 и 13 сентября, активность ямальских избирателей снизится.