Вирусолог раскрыл, когда появится детская вакцина от коронавируса

На разработку детской вакцины от COVID-19 уйдет достаточно много времени Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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На создание детской вакцины от коронавируса уйдут годы, потому что процесс ее испытания потребует много времени. Однако в связи с тем, что большинство детей переносят COVID-19 достаточно легко, в срочном создании вакцины от вируса нет никакой необходимости. Об этом URA.RU заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

«Вариант любой детской вакцины — это та же взрослая вакцина, дозировка которой уменьшена в 4-8 раз. Но на сегодня у нас даже взрослая вакцина от COVID не прошла третью фазу испытаний — она только началась и продлится, как минимум, три месяца. Только по итогам этого испытания станет известно, подходит вакцина для массового потребления или нет. И думать о разработке детской вакцины следует только в том случае, если вакцина для взрослых будет признана удачной», — объяснил ученый.

После того как взрослая вакцина пройдет все три стадии клинических испытаний, ученые начнут испытывать вариант детской вакцины. Исследователи уменьшат количество препарата пропорционально среднестатистическому весу ребенка — и введут эту дозировку взрослому испытуемому, чтобы проконтролировать, дает вакцина ответ или нет. «Если все проходит успешно, то испытания вакцины начинают проводить на детях: сначала до 14 лет, потом — до 7 лет, затем — до трех лет и в последнюю очередь — до года», — рассказал Нетесов. При этом обычно испытуемыми являются или дети из групп риска, или живущие в тех регионах, где зафиксирована высокая заболеваемость вирусом.

Бояться того, что у детей могут возникнуть серьезные побочные эффекты не стоит, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн. «Ожидать, что детская вакцина от коронавируса, если она вообще понадобится и будет вводиться, принесет какие-то убийственные вещи, не приходится. Ведь эта будет та же вакцина для взрослых, но в уменьшенной дозе, что снизит всю ее токсичность, — поделился с URA.RU эксперт. — Испытания таких вакцин обычно начинают с одного-двух детей. И если они будут чувствовать себя плохо, то наверняка эти испытания остановят».

Третий этап клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции начался 9 сентября, напоминает агентство Nation News. Вместе с тем, первую партию российской вакцины «Спутник V» уже выпустили в гражданский оборот, передает телеканал 360.