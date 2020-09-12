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Инсайд: кто точно войдет в состав нового правительства ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Владимира Якушева. Курган , депутат, чиновник, руки
Уже назван один чиновник, который окажется в правительстве округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

В новый состав окружного правительства уже точно войдет Владислав Нигматулин, который на этой неделе стал заместителем губернатора ХМАО. Его назначение связывают с необходимостью курировать региональные проекты в сфере научно-технологического развития. И главный из них — сургутский Центр биомедицинских технологий.

«Особое отношение к проекту обеспечено вниманием президента России Владимира Путина. Публично анонсировала его строительство губернатор Комарова на летней встрече с главой государства. И если сейчас (после выборов губернатора ХМАО) в правительстве никто точно не знает, как будет выглядеть вице-губернаторский корпус, то позиция Нигматулина уже неоспорима», — считает инсайдер URA.RU.

По мнению осведомленного источника в политическом истеблишменте, для курирования данного проекта был необходим человек от медицины. Рассматривался вариант с вменением дополнительного функционала директору департамента здравоохранения Алексею Добровольскому, но решено выделить строительство Центра в отдельную задачу, под которую лучше других подошел Нигматулин, ранее замещавший главу окружного депздрава. Назначение состоялось после консультаций с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили, что обо всех кадровых решениях будет сообщено «сразу же по факту».

Ранее URA.RU сообщало, что строительство Центра одобрил Владимир Путин во время видеоконференцсвязи с губернатором ХМАО. Президент порекомендовал обратиться к руководству «Сургутнефтегаза» за помощью в финансировании.

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