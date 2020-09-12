Скорую помощь вызвали на участок для голосования в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Работа участковой избирательной комиссии №88 Златоуста оказалась фактически парализованной после приезда депутата заксобрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой. Как сообщили URA.RU члены УИК, парламентарий довела их до слез, пришлось вызвать скорую для председателя.

«Приехала Мухометьярова, начала искать нарушения, грубить. В участковой комиссии работают учителя. Они не привыкли, чтобы с ними так грубо обращались. Члены УИК не могут работать в такой обстановке. Фактически работа парализована. Вызвали скорую для председателя комиссии Натальи Семьяниновой», — сказала собеседница.

Мухометьярова сообщила URA.RU, что порядок не нарушала, а такая реакция УИК последовала, якобы, на вскрытые ею нарушения. «Я сижу в углу тихонечко, пишу заявления на нарушения при организации работы участковой избирательной комиссии и на подвоз избирателей. Члены комиссии делают все возможное, чтобы меня удалить, потому что я мешаю нарушать закон», — заверила депутат.

Ольга Мухометьярова заявила, что зафиксировала нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На место выехали представители администрации города. «Действительно, здесь имел место инцидент. Работа УИК фактически парализована. Некоторые ее члены доведены до слез. Стыдно за такое поведение депутата. В данный момент представители администрации на месте. Пытаемся нормализовать работу комиссии», — сказал советник мэра Алексей Коновалов.

В воскресенье в 20 часов на Южном Урале завершается трехдневное голосование за депутатов ЗСО и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. Выборы в регионе впервые длились три дня подряд.