Протестующие в Беларуси начали строить баррикады

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В центре Минска участники несанкционированной акции протеста начали возводить баррикады. Ранее часть протестующих подошла вплотную к резиденции главы республики Александра Лукашенко. По данным СМИ, число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тысяч человек.

«Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части», — сообщает «Интерфакс». По данным РИА «Новости», протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги и требуют отставки Лукашенко.

Пока сотрудники правоохранительных органов не предпринимают никаких активных действий в этом районе. Однако ранее стало известно, что в различных районах Минска задержали уже около 250 человек. Задержания происходят, в основном, в центре столицы на проспекте Независимости. Туда стянута бронетехника и дежурят бойцы ОМОН, передает «Пятый канал». Как сообщает «Интерфакс», несанкционированные акции протеста проходят и в других городах Белоруссии, в частности, в Бресте и Гомеле.

Ранее стало известно, что возле резиденции Лукашенко разместились бронетранспортеры, машины с водометами и другая спецтехника. Неподалеку от резиденции также стоят джипы с наваренными сверху рамами, милицейские автобусы и автозаки.

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа. Они начались сразу после выборов президента республики, на которых, согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Не обошлось без столкновений с силовиками, передает телеканал 360.