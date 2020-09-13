Почему на Западе заговорили об угрозе российской ракеты. Мнение военного эксперта

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Британская разведка не сообщила новых деталей о «Буревестнике», отметил Андрей Кошкин Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Сообщения военной разведки Великобритании о российской крылатой ракете глобальной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» являются частью информационной войны против РФ. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее обозреватели британского издания The Sunday Telegraph назвали Россию самой большой геополитической угрозой для европейской безопасности из-за ракеты «Буревестник», пишет деловая газета «Взгляд». Британские журналисты заявили, что ракета способна находиться в атмосфере в течение нескольких лет и в любой момент нанести удар по цели, передает агентство Nation News.

«Сегодня надо постоянно освежать информационные поводы, которые бы привлекли внимание и еще раз подчеркнули агрессивную сущность Российской Федерации. Эта задача, которую поставили соответствующие структуры, а у них [британцев] есть соответствующие подразделения, которые ведут эти „боевые действия“», — объяснил собеседник агентства.

По словам Кошкина, публикацией про «Буревестник», британцы хотят выставить Россию агрессором. «Надо еще раз напомнить всему миру, что у РФ есть такие ракеты, что они опасны, и что Россия продолжает их совершенствовать. И вот самим процессом смакования этих технических позиций, которые никакой новой информации не дают, они привлекают внимание и еще раз акцентируют на том, что Россия агрессор», — отметил военный эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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