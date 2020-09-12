Выяснилось, кто победил на выборах в заксобрание ЯНАО

Подсчет голосов начался после закрытия избирательных участков в 20.00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Партия «Единая Россия» одерживает уверенную победу на выборах в законодательное собрание ЯНАО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ

«Первые данные ЦИК по выборам в заксобрание: ЕР 64,6%, ЛДПР 14,88%, СР 8,23%, КПРФ 8%», — говорится в сообщении информагентства. Кандидаты от указанных партий преодолели пятипроцентный барьер и претендуют на места в региональном парламенте.

Таким образом, информация о лидере совпадает с ранее полученными данными экзитполов. Между тем, региональное отделение КПРФ пока набрало голосов даже меньше, чем «Справедливая Россия».

В настоящее время на избирательных участках ведется подсчет голосов. По предварительной информации, общая явка избирателей не превысила 50%, наибольшую активность показал Красноселькупский район, наименьшую — Ноябрьск.

Основное голосование по выбору депутатов окружного законодательного собрания и местных советов длилось с 11 по 13 сентября. Избирательные участки закрылись в 20.00 в воскресенье.