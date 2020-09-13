Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил коллег с предварительным «неплохим результатом» на прошедших выборах, а также поблагодарил избирателей за участие в голосовании. Речь прозвучала на брифинге партии 13 сентября.
«Уже сейчас можно сказать, что единый день голосования состоялся, что партия „Единая Россия“ на основании экзитполов, которые проводились по целому ряду субъектов по различным выборам, показала приличный, достойный результат», — приводит ТАСС слова Медведева. Данные экзитполов, по его словам, говорят о том, что «ЕР» занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в Заксобрания, а также по общему совокупному числу мандатов в региональных центрах.
При этом политик подчеркнул, что нынешние региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными. Причина — пандемия коронавируса и «целый ряд других проблем, которые были в стране». В заключении Медведев поблагодарил всех, кто голосовал за «Единую Россию» и участвовал в избирательном процессе. «И даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно», — добавил председатель партии.
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