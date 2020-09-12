Единороссы заявили о победе на выборах в Свердловской области

Виктор Шептий поздравил коллег-партийцев с успехом на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий заявил о победе партии на выборах различного уровня в регионе 2020 года. Ссылаясь на предварительные результаты (официальный подсчет голосов еще не завершен), политик сообщил URA.RU, что единороссы взяли три четверти муниципальных мандатов. Также на довыборах в заксобрание Свердловской области побеждает кандидат от «Единой России» Петр Соколюк, добавил Шептий.

«Результаты — на уровне прошлых лет, но с положительной динамикой. В ходе избирательной кампании мы объективно оценивали ситуацию, понимали все непростые условия этого года. Для нас не было второстепенных выборов и второстепенных кандидатов», — сказал URA.RU Шептий.

Собеседник агентства отметил, что партия в регионе делала ставку на обновление, поэтому более половины местных кандидатов от «Единой России» — новички в политике. «Избирательный цикл подтвердил, что мы умеем проводить выборы в самых сложных ситуациях. Из-за пандемии в нескольких территориях выборы были перенесены с весны, и они были успешно завершены», — добавил лидер свердловских единороссов.

В Свердловской области 13 сентября завершились дополнителньые выборы в думы: Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Сысертского ГО, Полевского ГО, Невьянского ГО, МО Алапаевское, Махневского МО, ГО Карпинск, Гаринского ГО, Верхнесалдинского ГО, Асбестовского ГО. Также состоялись дополнительные выборы в заксобрание по краснотурьинскому одномандатному округу.