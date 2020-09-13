Избирком ЯНАО официально объявил результаты выборов в заксобрание

Глава ИК ЯНАО Андрей Гиберт провел брифинг по итогам голосования Фото: скриншот эфира пресс-конференции

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Выборы депутатов законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва признаны состоявшимися, большинство мандатов достанутся представителям «Единой России». Об этом 14 числа сообщил журналистам председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт.

«Три дня голосования позади, можно сказать, что все закончилось», — заявил глава избиркома. По словам Гиберта, за депутатов от «Единой России» свои голоса отдали 64,64% избирателей, общая явка по итогам голосования составила 47,2% населения.

У оппозиции, как и ожидалось, ситуация намного хуже: 15,31% избирателей отдали голоса за ЛДПР, 6,05% — за «Справедливую Россию», за кандидатов от КПРФ отдали свои голоса лишь 8,8% ямальцев. Три партии не прошли 5-процентный барьер: КПСС (1,52%), Партия роста (1,01%) и «Родина» (0,82%)

Наибольшую активность в ходе голосования проявили жители Красеноселькупского района (более 70%) и Ямальского районов (более 69%), наименьшую — Ноябрьска (34,2%). Именно здесь оппозиции не удалось мобилизовать свой электорат, несмотря на то, что город имеет в политических кругах репутацию «протестного».

Результаты выборов означают, что заксобрание обновляется более, чем наполовину, становясь полностью подконтрольным губернатору Дмитрию Артюхову. Избрание ряда высших чиновников ЯНАО депутатами приводит в действие план большой ротации кадров и переформатирование команды глав муниципалитетов и членов окружного правительства.