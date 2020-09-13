13 сентября 2020

Лоза рассказал о главной ошибке Ельцина в отношении Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам певца, власти Украины не смогли поддержать порядок в Крыму после распада СССР Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Главной ошибкой экс-президента России Бориса Ельцина было то, что он не присоединил Крым к РФ в 1991 году. Такое мнение высказал певец и композитор Юрий Лоза.

«Если бы в 1991 году недальновидный Ельцин забрал Крым обратно и снова присоединил его к России, в здешних местах сохранилась бы вся инфраструктура, ставшая со временем сетью вполне приличных российских курортов», — написал Лоза в Facebook. По его словам, власти Украины не смогли поддержать порядок в Крыму после распада СССР.

Лоза обратил внимание на то, что в регионе много свалок и заброшенных пансионов. Артист высказал мнение, что в уничтожении Крыма виновато правительство Украины: курорты бывшего Советского Союза на полуострове разграбили и восстанавливать их нужно долгое время.

Крым включен в состав РФ в 2014 году. Власти Украины не признают законности референдума, проведенного на полуострове. В МИД страны заявили, что деятельность России в Крыму нарушает государственный суверенитет Украины, передает телеканал 360. Однако в России заявляют, что вопрос территориальной принадлежности Крыма решен и полуостров не станет предметом политического торга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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