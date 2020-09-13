Антон Удальев ожидаемо взял мандат в пермском заксобрании Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Представители партии «Единая Россия» победили на довыборах в законодательное собрание Пермского края. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Вагин.

Он отметил, что в округе №2 победу одержал Вячеслав Григорьев, набрав, по предварительным данным, 46,36%. Лидером в округе №13 стал Павел Кузьмин, который заручился поддержкой более чем 63% избирателей. Антон Удальев стал победителем на довыборах по округу №17 (чуть более 49%).

Впервые довыборы в Пермском крае длились три дня. Самым многочисленным оказался округ №2, где в парламент выдвигались семь кандидатов. Это Леонид Любимов (КПРФ), Георгий Балашов (КПРФ), Валерий Смолин («Демократическая партия России»), Константин Лоран («Партия Прогресса»), Вячеслав Григорьев («Единая Россия»), Владимир Зыков (Партия «За справедливость»), Владимир Степанов («Справедливая Россия»).

В округе №13 в довыборах принимали участие Дмитрий Стахов (ЛДПР), Павел Кузьмин («Единая Россия»), Дмитрий Мельчаков («Справедливая Россия») и Денис Богатырев (самовыдвиженец). По округу №17 — Марат Галимуллин (КПРФ), Алексей Баландин (ЛДПР), Антон Удальев («Единая Россия») и Ирина Злобина («Справедливая Россия»).