Показатель распространенности инфекции вышел в красную зону Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выявлено 129 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с пандемией. Из-за роста числа заболевших в последние дни показатель распространенности инфекции (Rt) впервые за 1,5 месяца вышел в «красную зону», превысив единицу (см. таблицу).

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

Всего в больницах находится 361 человек. Выписан 61 пациент. Всего свердловские врачи вылечили от коронавируса 20 784 человека. При этом продолжает расти число активных больных. С начала пандемии заболело 27 048 свердловчан, умерло 524, в том числе две смерти зафиксированы за минувшие сутки.

Коэффициент распространенности впервые вышел в красную зону за последние 1,5 месяца Инфографика: URA.RU