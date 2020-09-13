Спикер думы Нового Уренгоя уволилась после выборов в заксобрание

Ирина Груздева отработала в здравоохранении ЯНАО более 30 лет, в думе — более 20. Фото: Новоуренгойская ЦГБ

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Председатель городской думы Нового Уренгоя Ирина Груздева официально сложила свои полномочия в связи с избранием нового состава местного собрания депутатов, сообщили URA.RU в мэрии газовой столицы Ямала. Одновременно теперь уже бывший спикер гордумы уволилась с должности главврача Новоуренгойской ЦГБ.

«Вчера прошли выборы городской думы, был избран новый состав, поэтому полномочия прежнего состава прекращены», — рассказали в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя. По информации окружного департамента здравоохранения, с поста главврача центральной городской больницы Груздева также уволилась.

«Ирина Васильевна уходит на заслуженный отдых, сегодня у нее последний рабочий день», — пояснили в ведомстве. По словам представителей депздрава, обязанности главврача временно будут переданы одному из нынешних заместителей, кому — пока не решено.

Ирина Груздева проработала в медучреждениях Нового Уренгоя 31 год, из них 17 — главврачом ЦГБ. С 1999 года она постоянно избиралась в гордуму, с 2015 года, после выхода на пенсию Игоря Подовжнего, была избрана спикером. На выборах в окружное заксобрание 2020 года Груздева выдвигалась в составе территориальной группы от «Единой России».

По последним данным, в думе нового Новом Уренгое по пяти округам подавляющее большинство мест получили представители партии «Единая Росия» — 23 из 25. По одному мандату досталось «Партии Роста» и ЛДПР.