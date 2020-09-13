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В Тюменской области перенесли выборы из-за смерти кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург, выборы, голосование на дому, урна для голосования, переносная урна для голосования
Выборы в Ишимском и Абатском районах перенесли на 20 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ишимском и Абатском районах Тюменской области выборы на двух территориях перенесли из-за смерти кандидатов в депутаты. Об этом рассказал глава регионального избиркома Игорь Халин. Он уточнил, что голосование состоится 20 сентября.

«На 20 сентября отложены выборы по двум территориям. Это Банниковское муниципальное образование Абатского района, избирательный округ №7, и Тоболовское муниципальное образование Ишимского района, избирательный округ также №7. У нас там были выдвинуты кандидаты, но, к сожалению, они скончались. По закону, дается дополнительное время на выдвижение новых кандидатов», — пояснил Халин.

Имена скончавшихся кандидатов глава регионального избиркома озвучивать не стал. Ранее в Тюмени подвели итоги единого дня голосования. На довыборах в Тюменскую областную думу победу одержал кандидат от «Единой России» Юрий Баранчук: он набрал 54, 19% голосов избирателей. В муниципальных думах региона единороссы также взяли большинство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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