В Тюменской области перенесли выборы из-за смерти кандидатов

Выборы в Ишимском и Абатском районах перенесли на 20 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ишимском и Абатском районах Тюменской области выборы на двух территориях перенесли из-за смерти кандидатов в депутаты. Об этом рассказал глава регионального избиркома Игорь Халин. Он уточнил, что голосование состоится 20 сентября.

«На 20 сентября отложены выборы по двум территориям. Это Банниковское муниципальное образование Абатского района, избирательный округ №7, и Тоболовское муниципальное образование Ишимского района, избирательный округ также №7. У нас там были выдвинуты кандидаты, но, к сожалению, они скончались. По закону, дается дополнительное время на выдвижение новых кандидатов», — пояснил Халин.

Имена скончавшихся кандидатов глава регионального избиркома озвучивать не стал. Ранее в Тюмени подвели итоги единого дня голосования. На довыборах в Тюменскую областную думу победу одержал кандидат от «Единой России» Юрий Баранчук: он набрал 54, 19% голосов избирателей. В муниципальных думах региона единороссы также взяли большинство.