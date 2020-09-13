Экс-главы курганских районов возвращаются в политику

Владимир Осокин (слева) проходит в Шадринскую районную думу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший глава Шадринского района Курганской области Владимир Осокин войдет в состав Шадринской районной думы. По предварительным итогам голосования, опубликованным в ГАС «Выборы», он со значительным отрывом побеждает на своем одномандатном округе. В Половинскую районную думу предварительно проходит экс-глава этого района Армэн Хачатурян.

Осокин выдвигался в райдуму от «Единой России» по округу №2. По предварительным данным, за него проголосовали 356 избирателей. У Владимира Чухломина («Справедливая Россия»), занявшего второе место на округе, 192 голоса.

Хачатурян выдвигался в думу по Западному четырехмандатному округу, также от «Единой России». Из шести кандидатов он занял четвертое место, получив 222 голоса избирателей. Этого результата Хачатуряну достаточно, чтобы пройти в новый созыв районной думы.

«Ничего удивительного в этом нет. И Осокин, и Хачатурян не скрывали, что намерены продолжать политическую карьеру. Выдвижение от „ЕР“ означает, что областные власти не препятствовали этому», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к политическим кругам региона. Он не исключил, что бывшие главы районов могут стать председателями дум.

Хачатурян досрочно ушел в отставку в марте. Он заявил, что не хочет занимать должность «просто ради статуса». В тот же день Хачатурян заявил о намерении выдвинуться в районную думу. Осокин ушел в отставку по собственному желанию также в марте. Перед этим он попал в ДТП. Очевидцы сообщали, что экс-чиновник был в нетрезвом состоянии, но от медицинского освидетельствования отказался.