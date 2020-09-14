Тихановская обратилась к Путину из-за встречи с Лукашенко

По словам Тихановской, Путину не стоит ни о чем договариваться с Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором раскритиковала его решение встретиться с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Обращение оппозиционера опубликовано в telegram-канале «Пул Первой».

«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — рассказала Тихановская. По ее словам, решения Лукашенко не имеют законной силы, потому что белорусский народ не поддерживает его.

Тихановская добавила, что новая власть пересмотрит все решения действующего главы Белоруссии. По ее словам, с Лукашенко договариваться нельзя. Путин встретится с Лукашенко 14 сентября в Сочи. Встреча будет вестись в закрытом формате.

Ранее Тихановская поддержала санкции Евросоюза против Белоруссии, передает RT. Она призвала оказать международное давление на Белоруссию