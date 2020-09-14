«Семья» Ельцина получила новый инструмент влияния на власть

Татьяну Юмашеву считают фронтменом в списке подписантов письма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

«Семья» первого президента России Бориса Ельцина объединяет вокруг себя российскую оппозицию на теме митингов в Белоруссии и наращивает свое влияние. Сигналом об этом собеседники URA.RU в политической среде считают недавнее письмо в поддержку белорусов, подписанное дочерью Ельцина — Татьяной Юмашевой.

Открытое письмо было опубликовано на сайте «Эха Москвы», свои подписи под ним поставили 90 известных россиян. Кроме Юмашевой это сделали музыкант Андрей Макаревич, художник-мультипликатор Гарри Бардин, писатель Дмитрий Быков, режиссер Павел Лунгин. Авторы письма считают, что протестные акции в Минске стали «символом гражданской позиции» белорусов, а республика «должна стать по-настоящему свободной и демократической страной».

«Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие, — говорится в письме. — Александру Лукашенко кажется, что он демонстрирует силу — нет, он демонстрирует бессилие».

Политолог Илья Гращенков в разговоре с URA.RU отметил, что подобные письма — это «почерк Татьяны Юмашевой» (в 2010 году в политической среде активно обсуждался дневник Юмашевой в «Живом журнале»). Политолог Максим Жаров согласился, что Юмашева — фронтмен в списке подписантов и что она консолидирует российских либералов. «Очевидно, что „Семья“ стремится выступить, как активный центр влияния. Возможно, таким образом они хотят получить возможность влиять на решения в стране», — сказал Жаров.

Ранее URA.RU писало, что «Семья» строит свои планы на возможный трансфер власти в 2024 году, но события в Беларуси могут на них отразиться. Заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень ответила URA.RU, что Татьяна Юмашева «подписала это письмо как частное лицо» и «добавить к этому нечего».