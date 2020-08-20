Протесты в Беларуси стали угрозой для «Семьи» Ельцина

Митинги в Беларуси продолжаются вторую неделю Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Протесты в Беларуси стали новым вызовом для «Семьи» — ближайшего окружения первого президента России Бориса Ельцина. Об этом свидетельствует новое публичное выступление бывшего главы администрации президента Александра Волошина, считают собеседники URA.RU в политсреде. От того, как поведет себя Москва по отношению к событиям в республике, зависит не только финансовая устойчивость политического клана, но и его будущее, уверены собеседники агентства.

Александр Волошин (возглавлял АП с 1999 по 2003 при Борисе Ельцине и в начале правления Владимира Путина) 18 августа провел онлайн-беседу с представителями «Московской школы гражданского просвещения» (МШГП). На ней политик заявил, что не заметил ничего «суперрадикального» в поправках в Конституцию, а несменяемость власти хоть и губительна, но появившаяся у Владимира Путина возможность идти на новый срок — гарант того, что к власти не придут популисты и маргиналы.

Александр Волошин — непубличный человек, но онлайн-беседа стала его вторым выступлением за четыре месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Волошин заметно повысил градус дискуссии, когда речь зашла о митингах в Беларуси. Член команды Ельцина назвал «гестаповским зверством» избиения активистов милиционерами, а причины протеста объяснил тем, что белорусский президент Александр Лукашенко утратил «чувство народа и ощущение реальности»: «Страна хотела чего-то другого, а он пытался навязать что-то свое — и политически, и экономически».

Также Волошин поддержал позицию Кремля об иностранном вмешательстве в дела республики — по его мнению, оно недопустимо и может только навредить. Но это правило касается не только стран Запада, но и самой России, отметил политик. «При все наших близких отношениях с Белоруссией, при том, что есть Союзное государство, это такой кризис, в котором белорусы должны сами разобраться. Это суверенное государство, и мы должны с уважением относиться к его суверенитету, — заявил Волошин. —

Можно по-разному относиться к Лукашенко, но лидеры у стран меняются, а народы остаются. Нам важно сохранить дружественное, уважительное, но очень доброе отношение к Белоруссии».

Онлайн-беседа Волошина с представителями МШГП — это второе публичное выступление политика за неполный 2020 год. В мае экс-глава администрации президента давал подробное интервью Людмиле Телень и Олегу Лутохину из Ельцин Центра о ситуации в стране и мире в связи с пандемией коронавируса. До этого Волошин считался одной из самых непубличных фигур в российской политике — после отставки в 2003 году он лишь изредка появлялся на форумах и общался с политологами на площадке Московской школы политических исследований.

Владимир Путин и Александр Лукашенко созванивались четыре раза за пять дней Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Политолог Сергей Маркелов полагает, что слова Волошина, касающиеся поправок в Конституцию, следует расценивать, как набор определенных сигналов, которые дает «Семья» Кремлю: «То, что делал Волошин — демонстрировал лояльность президенту на публичном уровне, понимая существующие угрозы и риски. Ведь если их решат уничтожить, то уничтожат».

В то же время политолог Валерий Коровин видит в выступлении Волошина демонстрацию опасений «Семьи» из-за возможности введения новых западных санкций в случае, если Россия вмешается в белорусские протесты. Коровин считает, что вероятность вмешательства России реально существует. «На сегодня в арсенале российской власти по сути остался последний довод — войска. Нет больше ни сетевых стратегий, ни мягкой силы, ни культурного воздействия. Государство, которое само заявляло о желании сблизиться с Россией, перехватили западные технологи, мы проигрываем его. Но Белоруссия имеет для нас стратегическое значение», — ответил собеседник URA.RU.

Вмешательство России в дела Белоруссии неминуемо отразится на планах «Семьи» на 2024 год, в котором ожидается трансфер власти, добавил политолог Максим Жаров. Он считает, что активные действия Москвы приведут к углубленной интеграции Белоруссии. Тогда реальным становится обсуждаемый последний год сценарий, по которому Путин возглавит Союзное государство, а пост президента России станет менее значимым, объяснил Жаров. «У „Семьи“ не будет больше никакого смысла вкладываться, двигать своего кандидата на пост президента России. Более того, произойдет обнуление всех договоренностей Путина с элитами, которые действовали последние 20 лет», — сказал эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ранее ответил URA.RU, что слова Волошина об утрате Лукашенко чувства своего народа, — это личная точка зрения политика. «Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторю, что идентифицировать, именовать проблемы в Белоруссии должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. Мы бы не стали в этот протест вмешиваться, тем более на самой горячей стадии», — сказал Песков.