ФАС продолжила борьбу с челябинским экс-губернатором Дубровским

ФАС успела оспорить решение судов по Борису Дубровскому за неделю до крайнего срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

ФАС России опротестовала решения судов, признавших незаконным постановление ведомства о картельном сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и АО «Южуралмост». Кассационная жалоба на решения нижестоящих инстанций поступила 11 сентября в Арбитражный суд Московского округа.

«Документы поступили. Решение по ним еще не принято, дата рассмотрения, соответственно, не назначена», — пояснили URA.RU в суде. Возможность подачи кассации истекала 15 сентября. Представители АО «Южуралмост» и Дубровского воздерживаются от комментариев.

Решение ФАС, вынесенное в марте 2019 года и обвиняющее Дубровского в картельном сговоре в интересах «Южуралмоста», стало причиной отставки готовящегося к переизбранию главы региона. Антимонопольщики передали материалы в Генпрокуратуру и МВД РФ. В МВД России в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело о превышении полномочий, но затем отозвали постановление.

Впоследствии разбирательство велось уже в рамках гражданско-правового спора. 16 декабря 2019 года по иску «Южуралмоста» арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление ФАС, а Девятый арбитражный суд оставил это решение в силе. В пресс-службе ФАС заявили URA.RU, что оспорят это решение в окружном арбитражном суде, что и было сделано.