ЧТПЗ потратит сотни миллионов на роботизацию

ЧТПЗ займется обновлением Первоуральского новотрубного завода Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Первоуральском новотрубном заводе стартовало масштабное обновление инфраструктуры. Группа ЧТПЗ приступила к реализации проекта модернизации кранового хозяйства, в рамках которого до 2025 года в эксплуатацию введут около 25 новых мостовых кранов. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.

— Грузоподъемные операции — неотъемлемая часть производственной деятельности предприятий Группы ЧТПЗ. Эффективная работа кранового оборудования оказывает существенное влияние на качество и себестоимость выпускаемой продукции. Модернизация позволит снизить простои оборудования, увеличить производительность цехов и, что самое важное, — обеспечить безопасные условия труда для сотрудников, — заявил операционный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Алексей Дронов.

Для замены старого оборудования и расширения производственных мощностей на ПНТЗ уже работают два новых мостовых магнитных крана, еще пять прошли процедуру обновления. До конца года на заводе появится еще пять новых установок. Всего на проект потратят около 300 миллионов рублей инвестиций.

Краны нового поколения грузоподъемностью от 5 до 20 тонн оснащены частотным регулированием для плавности хода, автоматической системой антираскачки груза и встроенными приборами для предотвращения перегруза. Все это увеличивает срок службы кранов и позволяет избежать повреждений их деталей. Краны оборудованы современными кабинами с увеличенной площадью остекления для широкого обзора, климатической системой и инструментами автоматизированного управления.

В производственных процессах ПНТЗ задействовано 337 кранов, которые используются на всех этапах производства труб — от подготовительных работ до отгрузки продукции. За последние три года 62 крана перевели на радиоуправление, позволив работникам управлять ими дистанционно.