В Госдуме рассказали, когда будет похоронен Ленин

Перемещение Ленина с Красной площади — дело будущего, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопрос о захоронении Владимира Ленина и ликвидации мавзолея на Красной площади будут решать следующие поколения россиян. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Возможно, уже наши ближайшие потомки решат этот вопрос. Тогда они будут думать, надо ли что-то делать с мавзолеем», — приводит заявление Миронова пресс-служба партии.

Решая проблему с нахождением Ленина на Красной площади, будущие поколения могут захотеть разобраться со всеми захоронениями у Кремлевской стены, добавил Миронов. Но сейчас, по его словам, эту проблему не нужно педалировать.

Мавзолей Ленина — памятник на Красной площади в Москве. С 1924 года в нем хранится тело руководителя Октябрьской революции Владимира Ленина.