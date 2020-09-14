Жительницу Кургана забыли уволить и подозревают в обмане

Курганскую безработную заподозрили в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Безработная жительница Кургана после того как встала на биржу, обнаружила, что числилась на прежнем месте работы. Теперь ее могут обвинить в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказала сама Елена (имя изменено по ее просьбе).

«В мае я устроилась в магазин федеральной торговой сети [на ул. Луначарского, 100б] на стажировку. Отработав неделю, поняла, что меня не устраивают условия работы. Я получила расчет. Уточнила, что еще надо, мне сказали ничего. А недавно я встала на биржу и выяснилось, что числюсь сотрудницей магазина», — рассказала Елена.

Претензии к девушке неформально подтвердили на бирже труда. Теперь сотрудники могут обвинить ее в мошенничестве. «Доводить дело до уголовной статьи на бирже тоже не заинтересованы. Если это не было сделано преднамеренно. Но нужно разобраться», — уточнил инсайдер.

После того, как власти стали выяснять, действительно ли Елена работает в магазине, ее там по-настоящему уволили. «И никого не смущало, что сотрудник полгода не появляется на рабочем месте. А уволили по статье за прогулы. Им же надо как-то свой недочет в работе объяснить», — поделилась девушка.

Сейчас она взяла выписку из Пенсионного фонда (есть в распоряжении редакции), где указано, что перечислений с заработной платы нет. «Я не знаю, что еще можно сделать, чтобы доказать, что это ошибка работодателя, а не мошенничество», — пояснила Елена.

Получить комментарии руководителя пресс-службы торговой сети Дениса Кузнецова (офис в Москве) URA.RU не удалось. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.