В шорт-лист «ЕР» на выборах в Екатеринбурге попал статусный врач

Андрей Шерстобитов попал в шорт-лист возможных кандидатов от «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сердечно-сосудистый хирург Свердловской областной клинической больницы №1 Андрей Шерстобитов может выдвинуться на довыборы в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу от «Единой России». Как сообщили источники URA.RU, знакомые с ходом внутрипартийного обсуждения, фамилия Шерстобитова — в шорт-листе претендентов на получение поддержки от «ЕР».

«Шерстобитов в числе тех, кого партия может выдвинуть на довыборы по итогам праймериз. С ним это обсуждалось, он не скрывает заинтересованности в участии в кампании. Но говорить пока рано», — поделился инсайдер. Тот факт, что в 2018 году врач уже участвовал в праймериз «ЕР» и в своем округе уступил только Олегу Кагилеву (за чье место в думе сейчас идет борьба), — одно из его преимуществ, отметил он.

На момент публикации лидер свердловской «Единой России» Виктор Шептий был недоступен для комментариев. Шерстобитов не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере.

Несмотря на интерес к довыборам сразу нескольких групп влияния, властям (в том числе партии) выгодно, чтобы в думе присутствовали, например, врачи или учителя, знает другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией. «В 2018 году гордума выполнила свою задачу: снесла команду [бывшего вице-губернатора Владимира] Тунгусова и обновила власть. Но сейчас это место постоянной политической дестабилизации. Поэтому необходимо, чтобы дума становилась подконтрольной мэрии. Нужны люди, которые понимают отрасль, а не смотрят на город как на источник дохода», — объясняет логику властей статусный чиновник.

Кандидаты на довыборы в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому и Верх-Исетскому округам, намеченные на 22 ноября, определятся по итогам праймериз 22 сентября.