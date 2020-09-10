Представительство ЗАО «Таганский ряд» в гордуме Екатеринбурга может расшириться по итогам довыборов, намеченных на 22 ноября. Как стало известно URA.RU, директор компании, депутат заксобрания Анатолий Никифоров и его соратник, действующий депутат гордумы Сергей Мелехин, рассматривают возможность выдвижения лояльного им кандидата.
Мелехин также возглавляет отделение «Единой России» в Верх-Исетском районе, где пройдет голосование. «У Мелехина есть свои идеи по поводу кандидатур, которые, конечно, обсуждаются им с Никифоровым, поскольку сам Мелехин не субъектен», — поделился источник агентства, знакомый с ситуацией. По его словам, среди рассматриваемых вариантов — выдвижение на довыборы помощника Никифорова, бывшего замглавы Верх-Исетского района Игоря Рубцова. Сам Рубцов не ответил на звонок корреспондента.
По данным инсайдера, секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий пока не ознакомлен с планами Мелехина. Дозвониться до самого Шептия на момент публикации не удалось, Никифоров был также недоступен для комментариев. Отвечая на вопрос корреспондента, Мелехин заявил: «Вы что-то попутали… Мне сейчас не очень удобно говорить».
Попытка «Таганского ряда» (имеющего в гордуме два голоса) пролоббировать выдвижение своего кандидата противоречит настроению других кланов. По информации агентства, представители истеблишмента попросили губернатора Евгения Куйвашева сохранить баланс сил в гордуме, чтобы по итогам довыборов не приросла ни одна из групп (ранее URA.RU сообщало о расколе внутри некогда единого сообщества бизнесменов). Это, в свою очередь, необходимо для сохранения перемирия в городской власти, заключенного в начале лета.
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