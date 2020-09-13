На проблемном пермском заводе могут начаться массовые увольнения

Заводчан предупредили о грядущих сокращениях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Завод им. Дзержинского (ЗиД) в Перми начал предупреждать коллектив о грядущих сокращениях. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии, знакомый с ситуацией.

«Заводу обещали заказы. Никаких заказов нет. Никто не знает, что будет с коллективом предприятия. Руководство [ЗиД] уже предупредило о том, что в ближайшее время могут начаться сокращения», — сказал источник. Он добавил, что исполнительный директор ЗиД Павел Панков напишет заявление об увольнении, как только конкурсного управляющего Александра Еремина освободят от должности.

Ранее стало известно, что Еремин подал ходатайство в Арбитражный суд Пермского края об освобождении его от должности. Рассмотрение ходатайства должно было состояться 14 сентября, однако суд перенес заседание на 29 сентября, пояснил агентству Панков. «Решение о назначении нового конкурсного управляющего принято не было», — сказал Панков. Информацию о массовом увольнении на заводе он оставил без комментариев.

В конце августа стало известно, что коллектив завода намерен устроить протест. Волнения заводчан начались после того, как Александр Еремин 11 августа подписал приказ об ограничении производства.

После этого предприятие посетил вице-премьер правительства Пермского края Алексей Чибисов. Чиновник рассказал о перспективе заключения ЗиД контракта с концерном «Алмаз-Антей» через кировский «АВИТЕК» (входит в концерн). Профсоюз отложил все мероприятия по митингу до 25 сентября. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу минпромторга края, на момент опубликования новости комментарий не получен.

Завод имени Дзержинского последние несколько лет предприятие находится в процедуре банкротства. Ранее стало известно, что предприятие готовят к продаже.