В России упростят использование маткапитала

Средства материнского капитала можно будет пустить на улучшение жилищных условий без обращения в судебные органы. С соответствующим предложением выступил Минстрой РФ.
В ведомстве напомнили, что сейчас распоряжаться маткапиталом, возвращенным в Пенсионный фонд, могут семьи с детьми только после разрешения суда. «Предлагаемые изменения позволят использовать возвращенные средства без необходимости обращения граждан в судебные органы», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
С июля 2019 года российские застройщики не могут напрямую использовать деньги дольщиков. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся в банках на эксроу-счетах. Застройщики могут воспользоваться этими средствами только после ввода недвижимости в эксплуатацию.
Программу материнского капитала расширили в начале 2020 года. Теперь семьи имеют право на выплату 466 тысяч рублей при появлении первенца, а выплаты за второго ребенка увеличились до 616 тысяч рублей. Это стало одной из причин роста покупок недвижимости в России, передает RT.
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