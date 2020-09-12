12 сентября 2020

Экономист назвал главную опасность введения отцовского капитала

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Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
К решению проблемы низкой рождаемости, по словам эксперта, следует подхходить комплексно Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Идея ввести отцовский капитал после рождения третьего ребенка является благородной со стороны чиновников целью, однако она выглядит абсолютно непродуманной и не решает никаких проблем. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Максим Кривелевич.

«Какие-то меры по стимулированию рождаемости сейчас должны идти системно и должны подкрепляться мерами, направленными на то, чтобы родившиеся дети в дальнейшем не стали бездомными и безработными. Потому что ипотеки у нас недешевые, рынок труда не самый надежный в мире», — заявил Кривелевич. По его словам, в отличие от Средневековья, сейчас подростки в возрасте 15-17 лет по-прежнему находятся на иждивении своих роидетелй.

Кривелевич объяснил несоизмеримо низкую по сравнению с размером территории рождаемость в России тем, что люди ответственно подходят к заведению детей. «Они понимают, что мало родить и вырастить. И они абсолютно правы. И такие подачки не вселят чувство уверенности. Чувство уверенности вселяет растущая экономика», — добавил он.

Ранее губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал для многодетных пап. По его мнению, деньги при рождении третьего и последующих детей станут весомым дополнением к региональному материнскому капиталу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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