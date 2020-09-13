Атаман, чьи люди ловили геев в Екатеринбурге, зарабатывал для РПЦ

Казак-священник Олег Сененко — вновь в центре скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из организаторов казачьего анти-ЛГБТ патруля в Екатеринбурге, атаман станицы Горный Щит Олег Сененко пытался заработать на иностранных активах по благословению экс-владыки екатеринбургской епархии Викентия. Об этом атаман сообщил URA.RU, комментируя скандал вокруг него.

Компромат на Сененко появился в соцсетях накануне: якобы в начале 2000-х он, будучи священником, участвовал в приобретении облигаций Национального резервного банка США на сумму 500 млн рублей, которые положил в иностранный банк. Но в 2011, когда Викентия отравили в Среднюю Азию, новый глава епархии лишил Сененко права представлять РПЦ за рубежом.

«У меня есть имущество, но это не американского облигации. Это исторические документы, и это частная собственность. Их владелец умер. РПЦ не имеет к этому отношения, но владыка Викентий благословил мне при успешной реализации проекта помогать священникам или матушкам, оставшимся без кормильцев — об этом есть документ», — заявил URA.RU Сененко.

Также агентство выяснило, является ли он священником и запрещен ли он в служении. «Да, он был клириком екатеринбургской епархии, но его вывели за штат, потому что он перешел в клир Ташкентской епархии, — пояснил URA.RU секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников). — Его личное дело было отправлено владыке Викентию».

«У нас с Кириллом отношения не сложились, — признал Сененко. — Он сказал, что я человек Викентия, и мне здесь нечего делать. А у меня же казачество, дети-спортсмены! (Сененко преподает фетхование и верховую езду — ред.). Вся работа встала. Тогда я перевелся к владыке Викентию, пробыл там два года, но потом вышел за штат по болезни и оказался запрещен в служении. Но священником остался — могу носить рясу, крест и благословлять».