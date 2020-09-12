Казаки устроили стояние у бара, где проходило мероприятие ЛГБТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Казаки вновь пикетировали «Уральскую неделю гордости», организованную Ресурсным центром ЛГБТ в Екатеринбурге. Рядом с входом в бар, где в рамках фестиваля проходил «сейл» (распродажа предметов ручной работы, например, мыла), собрались несколько десятков казаков, — передает корреспондент URA.RU. Один из борцов за традиционные ценности был с иконой.

«Под конец их „Недели гордости“ мы решили устроить им коридор позора», — пояснил свою позицию координатор казачьего анти-ЛГБТ патруля, заместитель атамана станицы Горный Щит Олег Богуневич. Впрочем, по его словам, казаки пришли лишь как группа поддержки человека, который держал икону. Устроителем этой акции стало «Уральское право-консервативное движение».

«Икона Георгия Победоносца — символ нашего движения, — пояснил URA.RU его организатор Андрей Кузьминский. — Мы выступаем против насаждения нам западных ценностей. У них проходит неделя ЛГБТ. Стояние с иконой — это наш протест. Просто стоим, молчим, наблюдаем».

Аналогично вели себя и представители сексуальных меньшинств — стояли группками, обсуждая ситуацию и снимая казаков на телефоны. Иногда противоборствующие стороны пытались контактировать. «Мы предлагали казакам пообщаться, но они отказались», — заявила URA.RU Анна Плюснина, юрист Ресурного центра ЛГБТ.

Это не первая встреча казаков и сторонников ЛГБТ в Екатеринбурге, где проходит фестиваль «Уральская неделя гордости». Казаки с самого начала заявили, что не допустят его проведения, и устроили рейды по центру города, которые привели к скандалам. Однако мероприятия фестиваля шли своим чередом. Накануне казаки пикетировали гей-клуб.

Казаки с иконой пикетировали вечеринку ЛГБТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Они встали у входа в бар, где проходило мероприятие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А вот что происходило на мероприятии «Уральской недели гордости» ЛГБТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Распродажа предметов ручной работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU