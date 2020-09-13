В Кургане не могут поделить мандат депутата облдумы

Мандат «Единой России» может достаться округу, где партия не набрала нужного количества голосов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области по итогам выборов в облдуму остается нерешенной судьба одного мандата. Он достался списку «Единой России» по избирательному округу №5 (Заозерный), но до сих пор не ясно, кто из кандидатов его получит. Источники URA.RU заявляют, что мандат вовсе могут забрать у Заозерного в пользу другого округа, где результаты «ЕР» были хуже.

«Первым номером в списке был [Дмитрий] Ильтяков, но он проходит в думу как одномандатник. Мандат должен отойти второму номеру — [Любови] Силантьевой. Но она уже отказалась», — рассказал инсайдер. По его данным, теперь на очереди третий номер — Дмитрий Раиник.

Силантьева не ответила на звонок URA.RU. «Да, я слышал, что Силантьева отказалась от мандата», — подтвердил Раиник URA.RU. Кандидат добавил, что готов стать депутатом: «Мы вместе провели большую предвыборную работу, собирали наказы избирателей. Они нас поддержали. Будем работать вместе с Ильтяковым».

Однако сразу несколько источников URA.RU из политических кругов региона заявили, что решается вопрос о передаче мандата кандидату с округа, где поддержка «Единой России» была ниже. Известно, что он не связан с облцентром. Таких округов два — Кетовский или Куртамышский. По ним выдвигались Артем Исламов и Олег Попов. Дозвониться до Исламова URA.RU не удалось. Попов заявил, что не слышал о переделе мандата: «Если это и происходит, то решение принимает исполком партии».

Получить оперативные комментарии руководства регионального отделения «ЕР» URA.RU не удалось. Инсайдеры отмечают, что теоретически передача мандата возможна, если все кандидаты из списка Заозерного округа откажутся от него. Раиник заявил URA.RU, что ему пока не предлагали отказаться от мандата.