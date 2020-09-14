Тихановская предсказала Лукашенко скорый отказ от власти

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что глава государства Александр Лукашенко откажется от власти. Это событие является лишь вопросом времени. Такое мнение она озвучила в авторской статье для The Washington Post.
«Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — приводит текст статьи ТАСС. Тихановская отметила, что оппозиция Белоруссии продолжит проводить мирные протесты без применения насилия.
Тихановская также призвала мировое сообщество перестать сотрудничать с текущим режимом в Белоруссии и ввести санкции против тех, кто подделал результаты выборов. Экс-кандидат добавила, что не может гарантировать, что в случае переизбрания правительства оно будет придерживаться тех международных соглашений, которые сейчас заключаются властями страны.
Протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80% голосов, однако в оппозиции уверены, что данные сфальсифицированы, и Тихановская выиграла. Экс-кандидат покинула страну после выборов, сейчас она находится в Литве. Часть лидеров белорусской оппозиции вынужденно покинули страну и находится на Украине, пишет «Утро.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в