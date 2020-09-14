Для вахтовиков, работающих в ЯНАО, ужесточили режим

Работники из других регионов не стремятся соблюдать ограничения, игнорируя опасность COVID (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вахтовые рабочие, находящиеся на территории ЯНАО, будут ограничены в контактах, не связанных с их трудовой деятельностью, сообщает окружной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Ограничение вводится на весь период вахты.

«Работодатель обязан обеспечить ограничение личных контактов работников за пределами мест работы, если это общение не связано непосредственно с осуществлением трудовой деятельности», — сообщили в оперативном штабе. Мера вводится не только на время работы, но на время отдыха между рабочими сменами.

При этом ранее двухнедельная обсервация для вахтовиков в ЯНАО перестала носить обязательный характер. В то же время прибывающие на работу обязаны пройти термометрию в аэропорту и предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

Сами вахтовики данными ограничениями недовольны. Как сообщает корреспондент URA.RU, в Новом Уренгое прилетающие на смену устраивают давку в зоне контроля, не соблюдая нормы социальной дистанции.

Между тем, режим общей повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО был продлен до 1 октября. В регионе по-прежнему действует требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, запрещены спортивные и массовые мероприятия, действует обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Приезжающим в ЯНАО после отпусков и командировок также нужно сдавать анализ на COVID. При невозможности обязательна двухнедельная самоизоляция и работа на «удаленке».