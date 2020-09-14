14 сентября 2020
13 сентября 2020

Текслер сделал новое назначение в челябинском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер утвердил молодежного лидера Челябинской области в должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер утвердил Светлану Калимуллину начальником воссозданного в структуре правительства Челябинской области Главного управления молодежной политики. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Калимуллину Светлану Гаязовну начальником Главного управления молодежной политики с 14 сентября 2020 года», — говорится в тексте документа. При этом новому руководителю правительства установлен испытательный срок длительностью в один год.

Калимуллиной 32 года, она уроженка города Кыштыма, окончила Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ). До победы в конкурсе на должность руководила региональной структурой «Российского Союза Молодежи», была заместителем гендиректора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Открытый конкурс на должность руководителя ГУМП был объявлен 7 июля, собрав первоначально 25 заявок. Калимуллина оказалась лучшей из 16 претендентов, прошедших во второй тур.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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