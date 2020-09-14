В Кургане просят новый маршрут, чтобы не опаздывать на работу

Новый автобусный маршрут просит ввести житель микрорайона Северный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана предложил ввести в городе новый маршрут, по которому можно в несколько раз быстрее доехать от микрорайона Северный до предприятия «Синтез». Об этом он сообщил на портале «Обратись».

«Предлагаю запустить такой маршрут общественного транспорта, чтобы можно было уехать с Зауральца через девятую школу, деткомбинат, магазин „Север“, Чеховский путепровод и через Энергетики до „Синтеза“ <…> едешь на 360 [маршруте] час, а здесь 15 минут», — написал житель, представившийся Александром Владимировичем. По его словам, сейчас от Северного до «Синтеза» можно уехать только на 360 маршруте.

На обращение ответили представители администрации Кургана. «Новые маршруты открываются при наличии устойчивого пассажиропотока. В соответствии с нормативами у вас имеется возможность добраться до интересующего района с одной пересадкой», — объяснили они. URA.RU направило вопросы по данной теме в пресс-службу мэрии Кургана.

В 2018 году жители Кургана разработали варианты проекта беспересадочного маршрута от микрорайона Северный до микрорайона Рябково. Позже администрация города признала данный проект нерентабельным.