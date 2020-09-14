Уволен глава департамента спорта ХМАО

Об этом экс-чиновник сообщил в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов покинул свой пост. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях. По словам источника URA.RU, причиной его увольнения стало большое количество скандалов в отрасли и отсутствие заметных достижений.

«Ему уже выдали трудовую книжку», — добавил инсайдер в окружном правительстве. Сам Артамонов написал, что вчера был его последний рабочий день на посту директора депспорта Югры. «Пришло время новых начинаний. Департамент спорта Югры останется одним из важных этапов моей жизни. Мы со своей командой сделали все возможное и даже больше для улучшения занятий физической культурой и спортом югорчан!» — добавил Артамонов, поблагодарив губернатора ХМАО Наталью Комарову «за опыт работы в кругу единомышленников».

Артамонов работал в должности главы департамента спорта ХМАО с октября 2018 года, приехав в регион из Ижевска. Там он работал заместителем министра в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике

Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники уже писало, что у Артамонова крайне низкие шансы на вхождение в новый состав правительства, который будет окончательно сформирован в течение трех месяцев. Также накануне губернатор Югры продлила полномочия действующего правительства и дала своим заместителям три месяца на формирование нового.