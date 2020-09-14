14 сентября 2020

Экс-глава Челябинского муниципалитета бросил вызов силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований Челябинской области, валишин исрафиль
Спустя полгода Исрафиль Валишин решил оспорить выводы силовиков и суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава Аргаяшского района Челябинской области Исрафиль Валишин, вынужденный уволиться после процесса по коррупционному делу, оспорил приговор. Соответствующее заявление подано в Челябинский областной суд.

«Документы поступили 14 сентября», — подтвердили URA.RU в суде. Сам Валишин не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Валишин руководил районом с 2005 года. Его полномочия истекали осенью. Однако в январе, по итогам растянувшегося на два года процесса, он был осужден за махинации с землями на берегу озера Увильды. По версии силовиков, в 2013 году он подписал документы на земельный участок, где вместо детского лагеря появились коттеджи чиновников и бизнесменов. Сам он заявил URA.RU, что не признает себя виновным, но был приговорен к четырем годам условно.

После этого он подал в отставку. В районе прошли выборы нового главы, которые не обошлись без скандалов. Ожидалось, что Валишин будет оспаривать приговор сразу после его вынесения, но бумаги были поданы в областной суд только сейчас.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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