Дочку «Газпрома» в ЯНАО поймали на нарушении законодательства

Газовики использовали опасные объекты без разрешений на их эксплуатацию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальская дочка ПАО «Газпром» — ООО «Газпром добыча Надым» нарушала российское законодательство в сфере промышленной безопасности. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, производственные объекты по добыче углеводородного сырья не имели разрешений на их ввод в эксплуатацию.

«Выявлены факты эксплуатации 10 опасных производственных объектов в отсутствие полученных разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», — сообщили в надзорном органе. Генеральному директору ООО «Газпром добыча Надым» было внесено представление об устранении нарушения законности, после чего разрешения были получены.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямальском районе. Там предприятие эксплуатирует опасные производственные объекты, в том числе трубопроводов, транспортирующие высокого давления, кустовые скважины для извлечения полезных ископаемые, газосборные коллекторы и т.п

В компании «Газпром добыча Надым» попросили время на подготовку комментария. На момент ответ представителей предприятия не поступил.