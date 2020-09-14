14 сентября 2020
13 сентября 2020

Дочку «Газпрома» в ЯНАО поймали на нарушении законодательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Газовики использовали опасные объекты без разрешений на их эксплуатацию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальская дочка ПАО «Газпром» — ООО «Газпром добыча Надым» нарушала российское законодательство в сфере промышленной безопасности. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, производственные объекты по добыче углеводородного сырья не имели разрешений на их ввод в эксплуатацию.

«Выявлены факты эксплуатации 10 опасных производственных объектов в отсутствие полученных разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», — сообщили в надзорном органе. Генеральному директору ООО «Газпром добыча Надым» было внесено представление об устранении нарушения законности, после чего разрешения были получены.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямальском районе. Там предприятие эксплуатирует опасные производственные объекты, в том числе трубопроводов, транспортирующие высокого давления, кустовые скважины для извлечения полезных ископаемые, газосборные коллекторы и т.п

В компании «Газпром добыча Надым» попросили время на подготовку комментария. На момент ответ представителей предприятия не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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