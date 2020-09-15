Выяснилось, вернется ли Навальный в Россию после выздоровления

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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Пресс-секретарь Алексея Навального подтвердила его желание вернуться в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Российский блогер Алексей Навальный собирается улететь из Германии обратно в Россию после того как выздоровеет. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что о другом блогер даже не думал.

«Мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось», — написала Ярмыш в своем аккаунте в Twitter.

О таком же решении Навального ранее сообщал один из высокопоставленных сотрудников немецкой службы безопасности. Он заявил, что лично говорил об этом с блогером.

15 сентября Навальный опубликовал в своем Instagram первое фото после того, как пришел в себя, сообщает RT. Навальному стало плохо в конце августа при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. После попадания в больницу блогер впал в кому. После этого семья Навального отказалась от лечения в России и его перевезли в немецкую клинику «Шарите».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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