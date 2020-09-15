Ученики курганского колледжа частично переходят на дистанционное образование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Шмаковского филиала Курганского технологического колледжа (КТК) уволились преподаватели русского языка и математики. Родители учеников, которые поступили в колледж, переживают за уровень образования. Кроме того, они опасаются, что филиал могут закрыть. Об этом URA.RU рассказали родители студентов.

«Мой ребенок поступил с хорошими оценками в аттестате. Не хочется, чтобы появились пробелы в знаниях. Математика и русский — главные предметы. Как детей будут учить, если преподавателей нет», — уточнил один из родителей.

Другой родитель ученика добавил, что переживания есть и по поводу продолжения работы всего филиала. «При приеме на обучение родители подписывали согласие на перевод детей в колледж Кургана. Большую часть перевели. Остались 12 человек первокурсников. Набор вели только на трактористов. На кондитеров уже не учат. Может, готовятся закрывать», — поделился опасениями курганец.

В пресс-службе департамента образования URA.RU прокомментировали, что Шмаковский филиал КТК работает, и речь о его закрытии не идет. сейчас в нем обучается 51 студент. Из них на первый курс принято 12 человек.

«Педагогов, действительно, не хватает. Чтобы решить эту проблему, для проведения учебных занятий в полном объеме привлечены педагоги других подразделений КТК. Они начнут проводить занятия, как в очном, так и в дистанционном формате уже со следующей недели», — отметили в департаменте.