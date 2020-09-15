По делу срочника Шамсутдинова утвердили обвинительное заключение

По уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, военная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело направят во второй окружной военный суд Восточного военного округа, сообщает адвокат солдата Равиль Тугушев.
«По поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля. Вчера обвинительное заключение было направлено также Рамилю в СИЗО», — заявил Тугушев в своем Facebook.
Адвокат пояснил, что заключение вручат самому Шамсутдинову либо 15, либо 16 сентября. Дата судебного заседания станет известна через 14 дней после поступления дела в суд. Тугушев пообещал рассказать о ней дополнительно.
В марте 2020 года солдата Руслана Мухатова, который издевался над обвиняемым в стрельбе Рамилем Шамсутдиновым, приговорили к двум годам колонии условно, пишет RT. Позже, в июне, Ксения Собчак сняла об этой истории документальный фильм.
Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в военной части 25 октября 2019 года. Молодой человек застрелил восемь своих сослуживцев. Мужчина объяснил поступок тем, что не смог стерпеть издевательств со стороны других солдат.
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