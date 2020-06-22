Ксения Собчак сняла фильм про тюменского стрелка Шамсутдинова

Ксения Собчак сняла документальный фильм о проблемах российской армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменец Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой, стал одним из героев документального фильма телеведущей и блогера Ксении Собчак. Видеозапись под названием «АРМИЯ НА ПАРАДЕ: Дедовщина, Шамсутдинов, сколько стоит „откосить“ и ПризываНет» была опубликована на ее официальном youtube-канале.

«Ровно год назад министр обороны Шойгу сказал, что дедовщины в армии нет, для нее просто теперь нет почвы. Казалось бы, российская армия, проведя необходимые реформы и повысив статус военнослужащего, действительно избавилась от дурной репутации. Служить вновь стало делом престижным. Но тут случилась история рядового Шамсутдинова, и опять встал вопрос о дедовщине в армии», — говорит Собчак в начале своего фильма.

В своей работе телеведущая пытается разобраться в причинах, которые толкнули тюменца на массовый расстрел. В рамках проекта было записано интервью с отцом срочника Салимом Шамсутдиновым, журналисты Собчак побывали в Тобольске, где он учился, а также побеседовали с одним из юристов Комитета солдатских матерей. В документальном фильме также рассказаны истории Сергея Сафонова, который покончил с собой во время службы в армии, и молодого призывника, который только собирается на службу.

Тюменец Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года. В воинской части под Читой он убил восьмерых человек, еще двоих — тяжело ранил. Свой поступок он объяснил постоянными издевательствами со стороны старослужащих. Один из них, Руслан Мухатов, был осужден за неуставные взаимоотношения. Суд приговорил его к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей.