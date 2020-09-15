Крымский мост поврежден

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Мост повредила проходившая под ним баржа (архивное фото) Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

В ГБУ «Гормост» сообщили о повреждении Крымского моста. Транспортную артерию, соединяющую Керченский и Таманский полуострова задела проходящая под ней баржа.

«Инцидент произошел при прохождении под Крымским мостом баржи», — приводит РИА «Новости» слова представителей пресс-службы ГБУ «Гормост». По информации компании, стрела крана проходившего судна задела конструкцию моста. В результате этого от балки оторвался один из рельсов.

В настоящее время специалисты компании проводят демонтаж поврежденного элемента. Сообщается также, что несущие конструкции моста не пострадали, сам он функционирует в полном объеме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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