Крымский мост поврежден

В ГБУ «Гормост» сообщили о повреждении Крымского моста. Транспортную артерию, соединяющую Керченский и Таманский полуострова задела проходящая под ней баржа.
«Инцидент произошел при прохождении под Крымским мостом баржи», — приводит РИА «Новости» слова представителей пресс-службы ГБУ «Гормост». По информации компании, стрела крана проходившего судна задела конструкцию моста. В результате этого от балки оторвался один из рельсов.
В настоящее время специалисты компании проводят демонтаж поврежденного элемента. Сообщается также, что несущие конструкции моста не пострадали, сам он функционирует в полном объеме.
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