Под Ярославлем ищут убийцу двух школьниц

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по информации местных СМИ, к убийству может быть причастен сожитель матери девочек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Рыбинске Ярославской области обнаружены тела двух девочек 2006 и 2011 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сегодня днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер, 2006 и 2011 г. р. с признаками насильственной смерти», — сообщили СК РФ по Ярославской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по 105 статье (убийство).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Также проводятся мероприятия, направленные на установление совершившего преступление лица.

По информации региональной редакции «Комсомольской правды», к убийству может быть причастен сожитель матери девочек. Называется и возможный мотив убийцы — мужчина засомневался в верности своей сожительницы и выместил зло на ее детях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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