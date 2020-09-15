Под Ярославлем ищут убийцу двух школьниц

В Рыбинске Ярославской области обнаружены тела двух девочек 2006 и 2011 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Сегодня днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер, 2006 и 2011 г. р. с признаками насильственной смерти», — сообщили СК РФ по Ярославской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по 105 статье (убийство).
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Также проводятся мероприятия, направленные на установление совершившего преступление лица.
По информации региональной редакции «Комсомольской правды», к убийству может быть причастен сожитель матери девочек. Называется и возможный мотив убийцы — мужчина засомневался в верности своей сожительницы и выместил зло на ее детях.
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