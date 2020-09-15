Apple на презентации покажет новые гаджеты. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Новый IPhone X в Сstore. Екатеринбург, iphone x, айфон икс
Компания готовится показать сразу несколько новинок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Apple готовится представить свои осенние новинки. Ожидается, что во время сегодняшней презентации глава компании Тим Кук покажет сразу несколько гаджетов.

Презентация запланирована на 15 сентября на 20:00 по московскому времени. По предположениям портала iphones.ru, Тим Кук готовит для всех поклонников марки сразу несколько новинок. В частности, будут показаны три или четыре новых модели iPhone 12.

Помимо этого, пользователей ожидает новое шестое поколение смарт-часов от Apple, новый безрамочный iPad Air, а также MacBook c ARM-процессором и новые наушники. Трансляция с официального Youtube-канала Apple доступна в этой новости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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