Компания Apple готовится представить свои осенние новинки. Ожидается, что во время сегодняшней презентации глава компании Тим Кук покажет сразу несколько гаджетов.
Презентация запланирована на 15 сентября на 20:00 по московскому времени. По предположениям портала iphones.ru, Тим Кук готовит для всех поклонников марки сразу несколько новинок. В частности, будут показаны три или четыре новых модели iPhone 12.
Помимо этого, пользователей ожидает новое шестое поколение смарт-часов от Apple, новый безрамочный iPad Air, а также MacBook c ARM-процессором и новые наушники. Трансляция с официального Youtube-канала Apple доступна в этой новости.
Подписывайтесь на URA.RU в