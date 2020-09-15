Харламов расколол соцсети решением озвучить волка из «Ну погоди!» СКРИНЫ

Мнения разделились между теми, кто «за» Харламова в роли Волка и теми, кто «против» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи соцсетей разделились во мнениях после новости о том, что актер Гарик Харламов озвучит Волка в обновленном мультике «Ну погоди!». Многие пишут, что никто не заменит им Папанина, но нашлись и те, кто считает, что Волку пойдет голос Харламова.

«Всему свое время, как бы не было жаль, Папанова не вернуть, а у Гарика тоже голос с хрипотцой, почему бы и нет?» — пишет «ВКонтакте» Нафиса Фархи. Однако некоторым голос Папанова оказался так дорог, что они предложили восстановить его с помощью искусственного интеллекта.

15 сентября стало известно, что Гарик Харламов согласился озвучить волка в перезапуске «Ну погоди!». Он заявил, что это будет интересная задача для него.

Многие уверены, что голос Харламова будет отлично гармонировать с волчьим Антон Кирюшин

Некоторые сочли новый мульт покушением на святое Георгий Палыч

Были и пользователи, которые согласились, что нынешние дети обрадуются и Волку с Харламовым Татьяна Танкеева

Часть пользователей просто одобрила выбор актера на роль Волка Радомир Левин

Некоторые даже нашли потайные смыслы Марат Карамзин

Уповая на технологии кто-то не хочет расставаться со старым Волком Игорь Тулубенский

в Twitter публика не поверила, что переделанный Волок вообще может получиться хорошим Евгения Карлова

Негативно настроенные пользователи припомнили и прошлые проекты Харламова Дядя Федя

Создателей обновленного мультфильма призвали не трогать «классику» вообще Luna Nox Izunia