Врач раскрыла, сколько яиц можно есть без вреда здоровью

Норма съедаемых за неделю яиц для среднестатистического человека не должна превышать две-три штуки. Злоупотребление грозит проблемами со здоровьем. Об этом заявила врач-диетолог Анна Коробкина.
«ВОЗ рекомендует два-три яйца в неделю», — цитирует врача агентство «Ридус». По словам Коробкиной, в одном яйце содержится 215 миллиграмм холестерина при суточной номер в 300 миллиграмм.
Диетолог подчеркивает, что в случае, если у человека нет проблем со здоровьем, количество съедаемых в неделю яиц можно увеличить до четырех-пяти. Однако данная рекомендация не распространяется на людей с нарушением липидного обмена.
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