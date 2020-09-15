Врач раскрыла, сколько яиц можно есть без вреда здоровью

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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой птицефабрики
Нормой считается два-три яйца в неделю Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Норма съедаемых за неделю яиц для среднестатистического человека не должна превышать две-три штуки. Злоупотребление грозит проблемами со здоровьем. Об этом заявила врач-диетолог Анна Коробкина.

«ВОЗ рекомендует два-три яйца в неделю», — цитирует врача агентство «Ридус». По словам Коробкиной, в одном яйце содержится 215 миллиграмм холестерина при суточной номер в 300 миллиграмм.

Диетолог подчеркивает, что в случае, если у человека нет проблем со здоровьем, количество съедаемых в неделю яиц можно увеличить до четырех-пяти. Однако данная рекомендация не распространяется на людей с нарушением липидного обмена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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