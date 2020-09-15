Главврача больницы Нового Уренгоя заменит чиновник депздрава ЯНАО

Кабинет главврача больницы займет замглавы депздрава ЯНАО Кирилл Трапезников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главным врачом городской больницы Нового Уренгоя станет первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямала Кирилл Трапезников. Он сменит на этом посту Ирину Груздеву, которая руководила больницей 17 лет, а накануне уволилась в связи с выходом на заслуженный отдых, сообщил источник, близкий к окружному здравоохранению.

По словам собеседника, назначение Трапезникова связано с желанием властей усилить и упорядочить медблок в Новом Уренгое. «Именно Трапезников приехал к Воронову (врио мэра города Новый Уренгой Андрей Воронов — прим. ред.) в Новый Уренгой, когда ситуация с распространением коронавируса угрожала выйти из-под контроля. Город стал крупнейшим на Ямале очагом. Пока Воронов занимался глобальными вопросами, Трапезников перетряс здравоохранение. К врачам вопросов нет, но организация явно страдала», — говорит источник.

При Трапезникове в Новом Уренгое была внедрена программа получения результата теста на коронавирус в личном кабинете «Единой электронной регистратуры» и другие инновационные методы. Коллеги говорят о Трапезникове как о требовательном и бескомпромиссном руководителе. «Он хирург, поэтому умеет быстро принимать правильные решения», — характеризуют замдиректора депздрава.

Ирину Груздеву, которая отдала здравоохранению Нового Уренгоя более 30 лет, проводили тепло. «Ее непросто будет заменить. Ирина Васильевна в последнее время буквально жила в больнице», — делится источник.

Переход Трапезникова из депздрава в пресс-службе губернатора ЯНАО официально пока не подтвердили. В настоящее время руководство Новоуренгойской ЦГБ временно осуществляет замглавврача Иван Лазарев.