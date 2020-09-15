15 сентября 2020

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, конструктивизм, ремонт, ячейка эф, лестница
46% россиян ранее выразили желание потратить маткапитал на ремонт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт. Такое предложение в ближайшее время направит в правительство ОНФ.

«Мы выступаем своеобразным оператором, работаем с общественными организациями. „Союз матерей“ предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья», — цитируют «Известия» руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена Общественной палаты Юлию Зимову.

По словам руководителя департамента, именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов. Она напомнила, что сейчас маткапитал можно потратить на ипотеку, но она нужна не всем. По словам Зимовой, многим нужны деньги на газификацию или электрификацию дома. В Госдуме оценивают предложение позитивно. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подчеркнула, что ремонт всегда связан с серьезными расходами. Поэтому инициативу стоит поддержать.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить использовать до 50% маткапитала для оплаты текущих расходов. Он подчеркнул, что это сумма составляет примерно 301 млрд рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...