Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт. Такое предложение в ближайшее время направит в правительство ОНФ.
«Мы выступаем своеобразным оператором, работаем с общественными организациями. „Союз матерей“ предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья», — цитируют «Известия» руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена Общественной палаты Юлию Зимову.
По словам руководителя департамента, именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов. Она напомнила, что сейчас маткапитал можно потратить на ипотеку, но она нужна не всем. По словам Зимовой, многим нужны деньги на газификацию или электрификацию дома. В Госдуме оценивают предложение позитивно. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подчеркнула, что ремонт всегда связан с серьезными расходами. Поэтому инициативу стоит поддержать.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить использовать до 50% маткапитала для оплаты текущих расходов. Он подчеркнул, что это сумма составляет примерно 301 млрд рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в