15 сентября 2020

Жена Петросяна впервые опубликовала совместный снимок с артистом. ФОТО

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
У Евгения Петросяна день рождения Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые в своем Instagram-аккаунте поделилась совместной фотографией с супругом. В посте она поздравляет юмориста с днем рождения.

«С Днем рождения, волшебник!» — написала Брухунова. Сегодня артист отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 75 лет. На фотографии Брухунова сидит на траве, а Петросян стоит позади и держит ее за плечи. На супругах надеты похожие шляпы и солнцезащитные очки.

Евгений Петросян и его молодая помощница Татьяна Брухунова тайно поженились в начале декабря 2019 года. Влюбленные расписались в Кутузовском ЗАГСе. Новая жена юмориста у себя на странице в соцсети заявила, что ее не надо жалеть и она не довесок к Петросяну, пишет «Царьград». Недавно супруги начали искать новую квартиру в Сочи, пишут «Дни.ру». Отмечается, что они готовы потратить не более чем 40 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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