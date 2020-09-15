Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые в своем Instagram-аккаунте поделилась совместной фотографией с супругом. В посте она поздравляет юмориста с днем рождения.
«С Днем рождения, волшебник!» — написала Брухунова. Сегодня артист отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 75 лет. На фотографии Брухунова сидит на траве, а Петросян стоит позади и держит ее за плечи. На супругах надеты похожие шляпы и солнцезащитные очки.
Евгений Петросян и его молодая помощница Татьяна Брухунова тайно поженились в начале декабря 2019 года. Влюбленные расписались в Кутузовском ЗАГСе. Новая жена юмориста у себя на странице в соцсети заявила, что ее не надо жалеть и она не довесок к Петросяну, пишет «
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